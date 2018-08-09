Başkan Yücel’den şairler parkı açılışına davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık encümen toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Başkan Yücel, Elmalı ve Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

9 bin metrekarelik alana yatırım

Açıklamasına Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılan Şairler Parkı ile devam eden Başkan Yücel, “Alanya’ya yeni parklar ve sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Temalı park projelerimiz kapsamında, Şükrü Kaptanoğlu Lisesi yanındaki 3130 metrekarelik yeşil alana teması Türk şairlerinin hayatlarını anlatan ve şiirlerinden örnekler olan “Şairler Parkı” yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Devamındaki 2102 metrekarelik yeşil alana çocuk parkı, 3780 metrekarelik yeşil alana da içerisinde çay bahçesi, oturma alanları ve oyun alanları olan çocuk parkı yaptık. Mahmutlar Mahallesi’ne hem vatandaşlar hem de çocuklar için toplamda 9,012 metrekarelik alana park ve dinlenme alanları kazandırdık” dedi.

Açılış ve konsere tüm Alanya halkını davet eden Yücel, “11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Mahmutlar’a kazandırdığımız Şairler Parkı’mızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da saat 21.30’da Cumartesi Pazarı alanında Gökhan Tepe konseri düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı hem şairler parkımızın açılışına hem de Gökhan Tepe konserine davet ediyorum” dedi.

“4 ayrı bölgede kurban satış noktası belirledik”

21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı için 4 farklı noktada kurban satış noktaları belirlediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve Çıplaklı Mahallelerinde olmak üzere 4 ayrı bölgede kurban satış noktası belirledik. 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren satış yerlerinden vatandaşlarımız kurbanlık ihtiyaçlarını temin edebilirler.”