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30 Aralık 2016 14:18

Başkan Yücel’den yeni yıl mesajı

Başkan Yücel’den yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 14:18

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı.
Yeni yıl mesajı yayımlayan Alanya Belediye Başkanı Yücel, yeni yılda da yeni proje ve yatırımlarla Alanya halkının hizmetinde olacaklarını söyledi.
Mesajında, Belediyenin 2016 yılındaki hizmet ve yatırımlarına da değinen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Merkeze uzak bir çok mahallemizi sağlık, sosyal yardım, eğitim ve altyapı hizmetleriyle ilk defa tanıştırdık. Türkiye’nin en kapsamlı Sahipsiz Hayvan Barınağı, kırsaldaki kız öğrencilerimiz için Oba Öğrenci Yurdu, Tosmur 2. Atık Terfi Merkezi, Yıllık ve Çok Yıllık Bitki Serası, Kestel Düğün Salonu ve tamamen yenilenen Alaiye Caddesi başta olmak üzere pek çok park ve sosyal alanı 2016 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Güneş Enerji Santrali Projesi (GES), Tavşandamı Sosyal Alan Projesi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Alanya Kalesi Teleferik Projesi gibi Alanya’nın değerini arttıracak projelerin de ihalesini tamamlayarak yapımına başladık. İnşallah bu projelerimizi de 2017’de hizmete sunacağız. Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için 2017’de yeni yollar, yeni sosyal alanlar ve kültürel etkinliklerle hizmetlerimizi aynı heyecan, aynı güçle sürdüreceğiz. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve yeni umutlar getirmesini diler, vatandaşlarımızın yeni yılını bir kez daha kutlarım” dedi.



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