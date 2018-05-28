Başkanlık Golf Kupası Ali Altuntaş’ın

Serik Belediyesi Golf Kulübü tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Golf Turnuvası Serik’e bağlı Belek Bölgesi Kadriye Mahallesi’ndeki bir otelin sahasında gerçekleştirildi. 87 profesyonel ve amatör golfçünün katıldığı turnuvanın profesyoneller kategorisinde Ali Altuntaş birinci oldu, ikinciliği Ulaş Karataş, üçüncülüğü Fahrettin Kök elde etti. Amatör kategorisinde Mehmet Aydın birinciliği elde ederken, Zehra Yapıcı ikinci, Nevzat Habalı da üçüncü oldu. Junior kategorisinde İlbey Can birinci, İbrahim Adan ikinci, Kadirhan Yener üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Serik Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Bora Baran Yavuz ve AK Parti Milletvekili Adayı Esma Balaban Karacan verdi.

Çalık: “Golf de Dünya’nın en önde gelen tesislerine sahibiz”

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Serik, golf sporunda Dünya’nın en önde gelen tesislerine sahip bir kentimiz. Buradan kendi sporcularımızı yetiştirmek için kurduğumuz golf kulübü ile başarılı milli golfçüler yetiştirmeye başladık. Yakın gelecekte inşallah ülkemizi temsil edecek golfçüler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugün burada bu turnuvaya katılan siz değerli sporcularımıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Yavuz: “bu birliktelik devam edecek”

Serik Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Bora Baran Yavuz ise, “Öncelikle sporun ve sporcunun her zaman yanında olan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuva ile profesyonel golfçülerle amatör ve genç golfçüleri bir araya getirdik. Bundan sonra da bu birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.”