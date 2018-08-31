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31 Ağustos 2018 15:33

Başpehlivan Elbeye mezarı başında anıldı

Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı.

Başpehlivan Elbeye mezarı başında anıldı

31 Ağustos 2018 15:33


Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkutelili pehlivanlar ve pehlivan arkadaşı Cevat Gündoğdu Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye’nin mezarını ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Paşa mezarlığında bulunan Elbeye’nin mezarına su dökerek dua etti.


Gündoğdu, “Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Hedefimiz, Antalya’dan Cengiz Elbeye ve Recep Gürbüz ustalarımız gibi güreş sporuna ismini altın harflerle yazdıracak pehlivanlar çıkarmak” dedi.




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