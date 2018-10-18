Başpehlivan Gürbüz Altın Kemeri Çalık'a hediye etti

Serik Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Muratpaşa'da kazandığı altın kemeri Belediye Başkanı Ramazan Çalık'a hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 4.'cü yağlı pehlivan güreşlerinde Kürşat Korkmaz'ı finalde mağlup ederek altın kemerin sahibi olan Serik Belediyesi başpehlivanı Ali Gürbüz, Başkan Ramazan Çalık'ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çalık, “Bütün branşlar da olduğu gibi Ata sporumuz olan güreşte de başarılarımız devam ediyor. Başpehlivanımız Ali Gürbüz'ün elde ettiği başarılarla gurur duyuyorum. Yaptığı güreşlerle Pehlivanlar Diyarı olan Serik'imize yakışır bir transfer olduğunu kanıtladı. Son olarak Muratpaşa'da aldığı altın kemeri bana hediye etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Gürbüz: “Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağım”

2018 yılında çıktığı er meydanlarında 15 Şampiyonluk kazanan Gürbüz, “Bizlere her zaman destek olan ve güvenen Başkanımıza teşekkür ederim. Elde ettiğim başarılarda büyük katkı sağlayan Başkanımıza Muratpaşa da kazandığım altın kemeri hediye ediyorum. İnşallah bundan sonra daha çok çalışıp daha büyük başarılara imza atmak için, elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim.”