Başpehlivan Okulu’ya coşkulu karşılama

Edirne’de bu yıl 657’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan Antalya Döşemealtı Belediyesi güreşçisi Orhan Okulu, Antalya girişinde yaklaşık 100 araçlık konvoyla karşılandı.

Edirne’den bugün Antalya’ya gelen Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından kent girişinde karşılandı.

Kendisini karşılayanları altın kemerini havaya kaldırarak selamlayan Okulu, daha sonra kendisi için tahsis edilen üstü açık cipe bindi. Okulu ile birlikte araca Döşemealtı Belediye başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Güreş Ağası Osman Avcı ve Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel eşlik etti. Okulu, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı.

Kutlamalara Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Başpehlivan Okulu ve beraberindekiler, buradaki programın ardından 100 araçlık konvoy eşliğinde şehir merkezine geçti.

“Hedefimiz üç yıl üst üste altın kemeri kazanmak”

Törende konuşan Başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri 3 yıl üst üste kazanarak Antalya ve Döşemealtı’na bir ilki yaşatmak istediğini ifade etti. Okulu, “Hedefimiz üç yıl üst üste altın kemeri kazanarak Antalya ve Döşemealtı’na ilki yaşatmak. Belediye Başkanımız Turgay Genç ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altın kemeri Döşemealtı ve Antalya halkına armağan ediyorum” dedi.

"Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ise tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, “Başpehlivanımız Orhan Okulu başta olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Döşemealtı ve Antalyaya bu büyük onuru yaşattı. Emeği geçen herkese bu güzellik helal ve hayırlı olsun” dedi.