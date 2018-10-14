Başpehlivanlar dev Türk Bayrağı altında toplandı

Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan 49 Başpehlivan kura çekiminin ardından dev boyuttaki Türk Bayrağı ile tur attı. Başpehlivanlar; Türk Bayrağı ile tribünleri tek tek gezerek, Muratpaşa Er Meydanı'nı dolduran güreşseverleri selamladı. Ellerinde dev Türk Bayrağı olan 49 Başpehlivan, ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la günün anısına fotoğraf çektirdi.

Muratpaşa er meydanında aralarında Salih Dorum, Kürşat Korkmaz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz'ın da olduğu 49'u başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağladı.