Başpehlivanlar Kırkpınar öncesi son yağlı antrenmanını yaptı

Yeniköy stadyumunda Döşemealtı’nda ki son yağlı antrenmanına çıkan Başpehlivanlar Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Ali Altun ve İsmail Koç’a alt boylarda mücadele edecek 35 güreşçi eşlik etti. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç güreşçileri kampta ziyaret ederek antrenmanlarını izledi.

Antrenör Kemal Yılmaz yönetimindeki Döşemealtı Belediyesi Güreş takımı Başpehlivanları Kırkpınar öncesi son kampta Döşemealtı tesislerinde yağlı antrenman ve fitnes ağırlıklı çalışmalarını tamamladı. Kros çalışmaları için Korkuteli’ne gidenbaşpehlivanların son yağlı antrenmanında alt boy güreşçileri de eşlik ederken, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, KırkgözDöşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel, Güreş Ağası Osman Ali Avcı yalnız bırakmadı.

Başkan Genç, antrenmanı sonuna kadar izledi. Bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Altın Kemerin en büyük adaylarından olduklarını söyleyen Genç, “Başpehlivanlarımız oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Neredeyse katıldıkları tüm organizasyonlarda kürsüde yer aldılar. Şimdi ki hedef Kırkpınar. İnanıyorum ki bu inanç ve Döşemealtı’lı hemşerilerimizin desteğiyle Altın Kemer ilçemize gelecek” diye konuştu.

Alt boylarda mücadele veren ve bu yıl katıldıkları 4 farklı güreş organizasyonunda 11, yine bu yıl düzenlenen minder güreşlerinde 22 olmak üzere toplamda 33 madalya kazanan alt boylardaki güreşçilerle de sohbet ederek antrenmanlarını izleyen Başkan Genç, minik sporculara başarılar dileyip Kırkpınar’da hem bireysel hem de takım halinde derece beklediğini söyledi.

Neşe içerisinde geçen antrenmanın sonunda sporcular ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Hepinize başarılar diliyorum. İlçemizin adını katıldığınız tüm müsabakalarda kürsüden anons ettiriyorsunuz. Bu bizleri gururlandırıyor. Hem Ata sporumuza hemde ilçe gençlerinin gelişimine katkı sağladığımız için çok mutluyum” dedi.

Döşemealtı Güreş Ağası Osman Ali Avcı da pehlivanlara başarılar dileyerek Kırkpınar öncesi 2 Koç kurban kestirdi. “Kırkpınar’da, dualı çayırlarda ilçemize altın kemeri getirmek için mücadele edecek koçyiğitlere bende 2 Koç kurban ettim. Allah kabul etsin. Hepsine başarılar diliyorum. Umarım çok büyük başarılar elde edeceğiz ve bu yıl Altın Kemer ilçemize gelecek” diye konuştu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başpehlivanları Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç ve Ali Altun hafta sonu tamamlanacak kampın ardından Kırkpınar öncesi son güreşlere katılacak. Son iki hafta içerisinde katıldıkları 5 güreş organizasyonunda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak büyük başarı elde eden Baş pahlivanlar Cumartesi günü Bursa Nilüfer Belediyesi, Pazar günü ise İstanbul Sultangazi Belediyesi güreşlerine katılacak. Başpehlivanlar 1 hafta dinlendikten sonra 7 Temmuz Cumartesi günü Burdur Dirmil Altın Sipsi Yağlı Pehlivan güreşlerinde er meydanına çıkacak. 8 Temmuz Pazar günü ise Edirne’ye gidecek olan Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanları burada Kırkpınar güreşleri hazırlıklarını tamamlayacak.