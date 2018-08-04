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04 Ağustos 2018 09:55

Başsavcı Solmaz’a veda yemeği

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na tayin edilen Ramazan Solmaz için veda yemeği düzenlendi.

Başsavcı Solmaz’a veda yemeği

04 Ağustos 2018 09:55


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Konya’ya atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz için bir otelde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaymakamlar, cumhuriyet başsavcısı vekilleri ve adalet mensupları katıldı.


“Konya’da bir kapınız olduğunu unutmayın”


Antalya’da ki görev hayatı boyunca çalıştığı kurumlara teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya yeni Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’a ise yeni görevinde başarılar diledi. “Koruma polis arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız makam şoförlerimizden özel kalemlerimize kadar hepsi bizim için değerliydi. Konya’ya da yolunuz düşerse orada da bir kapınız olduğunu unutmayın” dedi.


Solmaz’ın konuşmasının ardından plaket töreni gerçekleşti.




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