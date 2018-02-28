Batı Akdeniz ihracatı e-ticaretle artacak

Ekonomi Bakanlığı, e-ticaretin giderek önem kazandığı bir dönemde Türk ihracatçılarının sanal pazarda etkinliğini artırması, ürünlerini internet ortamından daha kolay pazarlayabilmesi için destek programı başlattı.

201 firma e-ticaret sitelerine üye oldu

Ekonomi Bakanlığının katkılarıyla ihracatçıların e-ticaret sitelerine üye yapıldığı destek programı, yurt genelinde olduğu gibi Batı Akdeniz’de de ilgiyle karşılandı. Konuyla ilgili bilgi veren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, "Ekonomi Bakanlığımız geçen yıl ihracatçılarımızın e-ticaret siteleri üyeliğini destekleme kararı aldı. Bu çerçevede bölgemizden 201 ihracatçı firmamız www.alibaba.com, www.turkishexporter.net, www.kompass.com gibi e-ticaret sitelerine üye oldu" dedi.

"10 trilyon dolarlık ticaret hedefi"

E-ticaretin çağın gerekliliklerinden olduğunu ve hızla yaygınlaştığını kaydeden Satıcı, "2013 yılında 1.08 trilyon dolar olan küresel e-ticaret rakamları, 2016 yılında 1.95 trilyon dolara yükselmiş durumda. Global e-ticaretin 2020 yılında 10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Örneğin www.alibaba.com e-ticaret sitesinin 2 milyon mağazası ve 300 milyona yakın üye alıcısı var. 1 satıcıya 10’a yakın alıcı düşüyor. Ülkemizden en çok yapısal taşlar ve beton ürünleri, kuru meyve, hazır giyim, yiyecek-içecek ve koltuk takımları talep ediliyor" diye konuştu.

"On binlerce alıcı var"

Bölgenin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerine göre e-ticaret verilerini paylaşan Mustafa Satıcı, "www.alibaba.com’da yaş meyve sebze ürünü alıcısı 8 bin firma var. Bu rakam madencilik ürünlerinde 12 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 30 bin, kimya da ise 12 bin. Görüldüğü gibi en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerden on binlerce alıcı var. Bu bölge ve ülke ihracatı açısından oldukça önemlidir. İhracatçılarımız bu fırsatı değerlendireceklerdir. E-ticaret aracılığıyla ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç edecektir ve ihracatımızın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Türkiye’nin 2018 e-ticaret hedefinin 170 milyar TL, 2023 hedefinin ise 350 milyar TL olduğunu söyledi.