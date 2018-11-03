Batı Akdeniz'de, 1,5 milyarlık dolarlık ihracata sayılı günler kaldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'de ihracat rakamlarının 1.5 milyar dolara ulaşmasına sayılı günler kaldığını belirterek, geride kalan 10 ayda bölgeden en fazla ihracatın madencilik sektöründen gerçekleştiğini, sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün ise doğaltaş olduğunu söyledi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar her geçen gün ihracatını bir önceki döneme kıyasla rekorlar kırarak artırdığını belirterek, Batı Akdeniz'de ihracat rakamlarının 1.5 milyar dolara ulaşmasına sayılı günler kaldığını kaydetti.

Bölge ihracatının, geride kalan 10 ayın sonunda yüzde 5,73 oranında artışla 1 milyar 452 milyon 340 bin 853 dolara ulaştığını ifade eden Bahar, “Antalya, Burdur ve Isparta illerinden sadece Ekim ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 1,25 oranında azalışla 140 milyon 735 bin 715 dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracatı madencilik sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti oldu” dedi.

Madencilik sektöründe en çok ihraç edilen ürün: Doğaltaş

Geride kalan 10 ayda bölgeden en fazla ihracatın madencilik sektöründen gerçekleştiğini vurgulayan Bahar, sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün ise doğaltaş olduğunu dile getirdi. Maden sektörünün, yaklaşık 300 milyon dolar tutarında doğaltaş ihracatı gerçekleştirdiğinin altını çizen Bahar şöyle konuştu:

“İşlenmiş mermer ihracatı 68 milyon dolara ulaşırken, ham plaka ihracatı 198,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 12,15 ihracat artışının yaşandığı yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihraç edilen ürün domates oldu. Bölgemizden gerçekleşen domates ihracatı 94 milyon dolar ile 100 milyon dolara yaklaştı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ikinci ürün biber olurken, ihracat rakamı 65,3 milyon dolara yükseldi. Yaş meyve sebze ihracat sezonunun önümüzdeki günlerde hareketlenmesiyle ihracat rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta'dan 10 aylık dönemde 153 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştirildi. Bu 153 noktanın 32'sinde 10 milyon dolar barajı aşılırken, 1 milyon dolar barajının aşıldığı toplam ülke sayısı ise 83 oldu”.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak, hedeflerinin ihracat rakamlarını daha yukarı noktalara taşımak olduğunu bildiren Başkan Bahar, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.