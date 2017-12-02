Batı Akdeniz’de ihracat 1.5 milyar doları aştı

5 artışla 1 milyar 535 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, 1 Ocak- 30 Kasım 2017 tarihleri arasındaki Batı Akdeniz ihracat rakamlarını açıkladı. Satıcı, bölge ihracatının 11 aylık süreçte geçen yıla göre yüzde 19,5 oranında artarak, 1 milyar 535 milyon 668 bin dolara yükseldiğini kaydetti. Mustafa Satıcı, artış oranının geçen seneye göre bölge ekonomisine 250 milyon dolar civarında ek katkı sağladığına dikkat çekti.

BAİB Başkanı Satıcı, Kasım ayında bölge ihracatında geçen yıla göre, yüzde 16.3 oranında artış görüldüğünü ve 161 milyon 780 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Lider sektör madencilik, ikinci sırada yaş meyve sebze

11 aylık döneminde bölgede en fazla ihracatın madencilik sektöründe gerçekleştiğini belirten Satıcı, "Sektörün ihracatı yüzde 26.9 oranında arttı ve 500 milyon dolara yaklaştı. İkinci sıradaki yaş meyve sebze sektörünün ihracatı yüzde 8.8 artışla 357 milyon 101 bin dolara ulaştı. Kimya sektöründe 166 milyon 431 bin dolar ihracat gerçekleşti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız yüzde 15.1 oranında artışla 137 milyon 672 bin dolar oldu. Demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 34.1 oranında artışla 56 milyon 550 bin dolar ihracat gerçekleşti" dedi.

Çin’e artış devam ediyor

Batı Akdeniz’den en fazla ihracat yapan ülkenin Çin olduğunu ifade eden BAİB Başkanı Satıcı, "Çin’e gerçekleşen ihracat yüzde 41.2 artışla 278 milyon 206 bin dolar oldu. Bölgeden en fazla ihracat yapılan ikinci ülke 122 milyon 397 bin dolarla Almanya oldu. İran’a gerçekleşen ihracat da artışını sürdürdü ve yüzde 16.3 artışla 71 milyon 548 bin dolara yükseldi. ABD, yüzde 40.5 ihracat artışı ve 66 milyon 974 bin dolar ihracatla dördüncü sıradaki yerini korudu. En fazla ihracat gerçekleşen beşinci ülke ise yüzde 27.8 artış ve 53 milyon 105 bin dolarla Romanya oldu."

“Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 18.9 artışla 49 milyon 894 bin dolar oldu”

Rusya’nın yeniden önemli pazarlar arasına girdiğini belirten Mustafa Satıcı, "Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 18.9 artışla 49 milyon 894 bin dolar oldu. Rusya, bu ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında altıncı oldu. Rusya’ya gerçekleşecek yaş meyve sebze ürünleri ile aralık ayında bu rakamın daha da artması bekleniyor" dedi.

Hedef 1.6 milyar TL

2017 yılı sonuna doğru, ihracat rakamlarının sektör adına mutluluk verdiğini kaydeden Mustafa Satıcı, "11 ayda 1.5 milyar dolar ihracatı geride bıraktık. Yıl sonu itibariyle 1.6 milyar doları çok rahat geçeceğimiz görünüyor. Bu rakam 2017 ihracat hedefimize ulaştığımızı göstermekte. 2018 yılında da aynı disiplin, heyecan ve özveriyle ülkemizin ekonomik gelişimine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhracat rakamlarımızı daha da artırmak için sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve fuar katılımları gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda ihracatçı firmaların gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz. Hedefimiz, Batı Akdeniz ihracatının daha da büyüyerek, yükselişini sürdürmesidir."