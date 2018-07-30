Batı Antalya ulaşımı tek çatı altında

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla merkezden kırsala tüm ulaşım ağlarında yeni hamleler gerçekleştiriyor.

Hizmet kalitesi arttı

Antalya’nın Batı ilçelerinde hizmet veren Kumluca Çiçek Tur, Kumluca Seyahat Tur ve Batı Antalya Tur kooperatifleriyle gerçekleştirilen istişareler ve ulaşım esnafından gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yaptığı çalışmalar sonucunda bu üç firmayı tek çatı altında uzlaştırdı. Hayata geçirilen sistemle araçlar ortak rotasyonda aynı güzergahta dönüşümlü olarak çalışacak. Böylece daha önce firmalar arasında yaşanan yolcu kapma, kavga sonucu ortaya çıkan görüntülerle birlikte hizmet kalitesinin düşmesi de engellenmiş oldu. Haksız rekabet yerine uyum ve dayanışma içerikli bir ulaşım sisteminin hayata geçmesiyle de küçük araçlar yerine yedi buçuk metrelik konforlu araçlarla hizmet verilmeye başlandı.

Hem vatandaş hem esnaf memnun

Batı Antalya Turizm Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskin, yolculara daha kaliteli hizmet sunmak ve firmalar arasında hizmette rekabet anlayışıyla böyle bir çalışma programını tercih ettiklerini ifade ederek, “Daha önceki rekabet sistemi yüzünden kaliteli hizmet verilemiyordu. Eşit şartlarda çalışma sistemi olmadığı için aralarda uyumsuzluk yaşanıyor bu da hizmet kalitesine yansıyordu. Yeni sistemle birlikte önce küçük araçlardan daha çok kapasiteye sahip ve konforlu araçlara geçiş yaptık. Araç sayısı düştü ama koltuk sayısı daha da arttı. Burada hem ulaşım esnafımız çok memnun hem de yolcularımız. Ortadaki sürtüşmeler uyumsuzluk da bitti, sefer saatleri arttırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tatilci de mutlu

İstanbul’dan Antalya’ya her yaz tatile geldiğini söyleyen Filiz Akıl, “Ben özellikle Olimpos ve Adrasan bölgelerine tatil için gidiyorum. Geçtiğimiz senelerde daha küçük minibüslerle seyahat etmek zorundaydık, araç küçük havanın da sıcak olmasından dolayı da bizi zorluyordu. Ama şimdi daha büyük araçlarda daha konforlu şekilde seyahat ediyoruz ayrıca sefer sayılarının da artmasına çok sevindik.” dedi.