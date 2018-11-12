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Batı derbisini 1923 Kaşspor kazandı

Antalya 1.

Amatör'de mücadele eden 1923 Kaşspor, kendi sahasında karşılaştığı Demre Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.


Amatör 7. hafta maçında Ağullu Sahasında 1923 Kaşspor ile Demre Belediyespor karşılaştı. Gürhan Ekinci, Taşkın Öz, Ümit Ali Alaraş'ın yönettiği batı derbisinde 1923 Kaşspor, 24. dakikada Onur ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla kapandı.


İkinci yarıda atak oyunu sürdüren 1923 Kaşspor, 50. dakikada Serdar ile ikinci golü buldu. 60. dakikada Serdar, attığı golle aradaki farkı üçe çıkardı. Ev sahibi takımda, 82. dakikada Serdar kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru belirledi.


Karşılaşma, 1923 Kaşspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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