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Batman şehidinin Antalya'daki evine taziye çadırı kuruldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Ekim’in Antalya’da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Ekim'in Antalya'da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu.


Ali Hekim Gercüş'te, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Uzm.Çvş. Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi.


Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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