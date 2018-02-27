Batman’da Akdeniz sıcaklığı

Bağlar İlköğretim Okulu’ndan 100 çocuk her biri ayrı ayrı poşetlenmiş örgü takımlarını büyük bir sevinçle aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyesi olan, uluslararası yaşlı hizmet modellerinin takibini ve uygulamasını Yaşlı Evi merkezli sürdüren Muratpaşa Belediyesi, çağın hastalığı Alzheimer’ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için, bugün sayıları 3 olan ve üyelerinin verdiği isimle ‘gönül bahçesi’nde örgü kurslarına başladı.

Bu kurslara devam eden ve yaşı 60’ın üzerinde olan kadınlar, kısa sürede ustalaştı, örgü bebekler, torunlar evde top oynarken ses olmasın diye örgü toplar, banyo lifleri gibi ürünler çıkarmaya başladılar.

Mevsim kışa dönünce atkı, bere ve eldivene geçen kadınlar bu emeklerini boşa gitmemesi için ‘Elim Sende’ adını verdikleri bir proje için şişleri çalıştırmaya başladılar. Amaçları, örebildikleri kadar atkı, bere ve eldiven takımı örüp Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir okula bunları bağışlamaktı. Yaşı 60’ın üzerinde 20 kadın yaklaşık 1.5 ay çalıştı ve kız ve erkek çocuklar için 100 takım hazırlamayı başardı.

Örgü takımlar bir yandan hazırlanırken Yaşlı Evlerinin kıdemli kent sakinleri akrabalarına, dostlarına haber vererek ihtiyaç sahibi bir okul aramaya da başladı. Aranan o okul Batman’da bulundu.

Okulla gerekli iletişimin kurulmasının ardından hazırlanan bu takımlar ayrı ayrı poşetlendi ve Muratpaşa Belediyesi aracılığıyla Batman’da bulunan Bağlar İlköğretim Okulu’na gönderildi. Örgü takımlar okulda ihtiyaç sahibi çocuklara verilirken bin 216 kilometre uzaktan gelen hediyeleri büyük bir sevinçle karşıladı.