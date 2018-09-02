Bayram Bektaş: “Evimize 3 puanla dönmek isterdik, olmadı”

hafta maçı deplasmanında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Kadir Bektaş, ”Basit top kayıplarıyla değerlendiremedik ama 1-0 geriye düştükten sonra pozisyonlar aradık. Net pozisyonlarda bulduk, değerlendiremedik. Tabii üzgünüz, buradan evimize 3 puanla dönmek isterdik, olmadı” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, üzgün olduğunu ve kazanmak için geldiğini aktardı.

“Topa sahip olma oranımızda daha iyiydi”

Rakibinin hakkında yaptıkları tüm analizler doğru çıktığını savunan Bektaş, ”Neredeyse pozisyon vermeden ortada geçen bir ilk yarı vardı. Rakibimizin kanat oyuncularının içeri kat ederek beklerle daha çok fırsat arayacağını biliyorduk. İyi kapattık, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı biz futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık. Topa sahip olma oranımızda daha iyiydi. Golü yiyene kadar yine golü aradık ama maalesef rakibimiz pozisyona girmemişken bile bir basit hatadan, bizim gibi kaliteli oyunculardan kurulu bir takım bunu yapmamalı çünkü pahalıya patlar” dedi.

“Net pozisyonlarda bulduk”

Bir hatadan dolayı golü gördüklerini ifade eden Bektaş şunları söyledi:

“Şunu da biliyorduk ki, rakibimizin hem hücum hem de defans hattı arasındaki merkez boşluğu bulacaktık. Çünkü sayısal olarak çok hücuma giden bir rakip fakat geri dönemediğinde merkezde inanılmaz bir boşluk var. Kazandığımız toplarla çok çabuk geçiş yaptığımızda, rakibin birinci bölgesine kolayca gideceğimizi biliyorduk. Nitekim de bunu başardık. Ancak bunu başarırken yine hücum hattında, yani bizim üçüncü bölgemizde o geçişlerden sonra yakaladığımız topları çok daha iyi değerlendirmek durumundasınız ki, kaliteli ayaklar Yine orada basit top kayıplarıyla değerlendiremedik ama 1-0 geriye düştükten sonra pozisyonlar aradık. Net pozisyonlarda bulduk, değerlendiremedik. Tabii üzgünüz, buradan evimize 3 puanla dönmek isterdik, olmadı. Yeni katılan oyuncuların adaptasyonu iyi. Milli arayı da iyi değerlendirirsek daha derli toplu bir Göztepe inşallah sahaya çıkacak” diye konuştu.