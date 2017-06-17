Bayram tatilinin kısa olması iç turizmi etkiledi

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın geçen yıla oranla kısa olmasından dolayı iç pazarda düşüş yaşayacağını söyleyen turizmciler dış pazarda ise olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye’ye gelişlerde özellikle Rus pazarının açılmasıyla birlikte daha öncede bahsettiğimiz gibi geçen seneden daha iyi bir performans söz konusu. Bu sene tesislerimiz daha erken açılma imkanına kavuştular hem de dolulukları daha üst noktada oldu. Tabi burada temel sorunumuz Avrupa pazarındaki gerilemenin bize pazarlama sürecinde hareketlendirmek için fiyat anlamında düşüşler yapmamızdı” dedi.

“En azından milli eğitimde bir avantaj söz konusu oldu”

Önümüzdeki günlerde iç pazarında devreye girmesiyle birlikte ve bayram itibariyle toparlacığını aktaran Sili, 2014 ve 2015 sezonu rakamlarına ulaşılmayacağını söyledi ve geçen sezondan çok daha iyi performans olacağını söyledi. Sili, ”2016 sezonunun bayram döneminde en büyük sıkıntı daha önceki yıllarda olduğu gibi bayram tatilinin 9 güne çıkarılmamasıydı. Ama dün açıklanan bir habere göre biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı idari izin vereceğini duyurdu. Yani bu sene bayramın 1. Günü Pazar günü 25 Haziran 26-27 Haziran akşamı sona eriyor. Ama Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününde birleştirilmesiyle birlikte en azından milli eğitimde bir avantaj söz konusu oldu” diye konuştu.

“Haziran ayını yüzde 70’lerle kapatacağımıza inanıyoruz”

Bayram süresinin uzatılmasının iç turizm ve ekonomiye katkısının olum yönde olduğu belirten Sili, ”Alanya genelinde haziran ayında iç pazarında devreye girmesiyle ve Rus pazarının da hareketlenmesi nedeniyle çok daha geçen seneye oranla dolulukla kapanacak. Özellikle 4-5 yıldızlı tesisler öncelikle talep alacaklar. Onlardaki doluluklar yüzde 95’leri bulacak. Ama biraz öncede söylediğim gibi bayram tatilinin 9 günü çıkarılması kısa süreli doluluklar olacak. Genel olarak Alanya bölgesini değerlendirdiğimizde Haziran ayını yüzde 70’lerle kapatacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu bayramdan çok fazla bir beklentimiz yok”

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın geçen yıla göre iç pazarda sönük geçeceğini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurlu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Suat Çavuşoğlu ise "Nedenlerinden bir tanesi de daha kısa olması. Bu bayram 4 gece 5 gün ile kısıtlanıyor. 2016 yılında 9 güne kadar çıkan uzunluk vardı. Ağırlıklı olarak Türk misafirlerimiz kendi araçları ile seyahat etmeyi istediğinden dolayı 1 gün gelirken, 1 gün de giderken tatillerini harcamak istemiyorlar. Bununda rezervasyonlarda farkını görüyoruz. Birde ekonomik gidişatımız. İnsanlar önlerini göremiyorlar. Dolayısıyla bu bayramdan çok fazla bir beklentimiz yok. 2016 Ramazan bayramına göre bu yılki bayram arasında yüzde 25-30 arasında bir düşüş bekliyoruz" dedi.

“Dış pazarda güzel gelişmeler var”

Dış pazarla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "2016 yılı itibariyle çok fazla uçak anlaşması yapılmamıştı ama şuan Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan doldu. Dolayısıyla Türkiye’ye ağırlıklı bir talep var. Çoğu tur operatörü Türkiye’ye ek uçak seferleri koymaya başladılar. Bu bizim için önemli bir gelişme. Dış pazarda da böyle güzel gelişmeler var" diye konuştu.