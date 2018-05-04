Bedensel engelli sporcudan altın madalya

Bedensel engelli Zehra Özbey Torun’da engel tanımayıp okçulukta Antalya’ya altın madalya kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatı ile kurulan ASAT Gençlik ve Spor Kulübü güreşten basketbola, futboldan okçuluğa çok sayıda farklı branşta yüzlerce genç sporcuyu bünyesinde barındırıyor. Bol madalyalı kulüpte Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli Sporcu bedensel engelli Zehra Özbey Torun, göstermiş olduğu performansla Antalya’nın gururu oldu.

Basketboldan okçuluğa

Antalya’nın ilk kadın paralimpik sporcusu olan Milli Okçu Zehra Özbey Torun, 2018 Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası Olimpik Yay Kadınlar kategorisinde sıralama atışlarında 610 puan ile Türkiye rekoruna ulaştı. Torun altın madalyanın sahibi oldu. Aktif spor yaşantısına 2001 yılında tekerlekli sandalye basketbol sporu ile başlayan Torun, 2014 yılında radikal bir kararla Okçuluk sporuna yöneldi. 2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü ailesine katıldı.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübünde aktif olarak spor hayatına devam eden Zehra’nın hedefi olimpiyat şampiyonluğu. Günde 6 saat antrenman yapan milli okçu “Milli takım kamplarımıza katılıyorum. Temmuz ayında Çekya’da bir Avrupa Kupası, Ağustos’ta yine Çekya’da bir Avrupa Şampiyonamız var. Bunlar için hazırlanıyoruz. Ama asıl büyük hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları" dedi.

Türel ailesine teşekkür etti

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda iyi bir derece alarak Tokyo Olimpiyatlarına katılmak ve Türkiye’ye yarıştığı dalda madalya kazandırmak istediğini

belirten Torun, inancını koruyarak çalıştığını aktardı. Sporun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Milli sporcu, Okçuluk sporunun durağan görünümünün aksine yoğun şekilde zihinsel hareket gerektirdiğini ifade etti. Engelli bireylere ve bütün gençlere sporu tavsiye ettiğini belirten Milli Okçu, bu sayede hayata bakışlarının değişeceğini ve farkındalıklarının artacağını, kendisinin bunu yaşayarak tecrübe ettiğini sözlerine ekledi. Elemeler sonucunda altın madalya kazanma başarısı gösteren Milli Sporcu Zehra Özbey Torun, her daim sporun ve sporcunun yanında olan Menderes Türel’e ve eşleri Ebru Türel’e de teşekkür etti.

Büyükşehir sonuna kadar destekçi

Milli okçunun başarısı üzerine bir açıklama yapan ASAK Spor Kulübü Koordinatörü Necati Yıldırım, kulüpte bedensel engellilere yönelik bütün branşlardaki sporcuların sonuna kadar destekçisi olduklarını belirtti. Sporcuların başarılarının Antalya’yı gururlandırdığını söyleyen Yıldırım, okçulukta başarı elde eden Zehra Özbey Torun’un Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarından altın madalya ile döneceğine inandığını, milli sporcunun bu kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.