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01 Ağustos 2018 17:09

Bedirhan Mustafa, bebeğin adı Muratpaşa’da yaşayacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hakkari’de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin isminin ilçede bir parka verileceğini açıkladı.

Bedirhan Mustafa, bebeğin adı Muratpaşa’da yaşayacak

01 Ağustos 2018 17:09


Başkan Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova’da asker eşi Nurcan Karakaya ve henüz 11 aylık bebekleri Bedirhan Mustafa’nın şehit düştüğü saldırıyı en sert ifadelerle lanetlediğini söyledi. Anne ve Bedirhan Mustafa bebeğe Allah’tan rahmet,kederli ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Uysal, “Cuma günü toplanacak Muratpaşa Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclisinde, benim de imzamla Bedirhan Mustafabebeğin adının ilçemizde bir parka verilmesi için gündem önergesi vereceğiz. Meclisi oluşturan siyasi partilerin de bu önergenin altına imza atacağından zerre kuşkum yok. Bedirhan Mustafa bebeğin adını taşıyacak o park Muratpaşa’nın teröre karşı o çok net, tavizsiz duruşunun da sembolü olacak” diye konuştu.




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