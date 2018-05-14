Beğişliler 18’inci Geleneksel Piknik ve Pilav Şenliği

Beğişliler ve Datköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Beğiş yaylasında düzenlenen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Beğişliler ve Tatköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Özdemir, “Beğiş yaylasında pilav şenliği adı altında bir araya geldik. Amacımız birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, tanışmak, kaynaşmak, akrabalık bağlarımızı canlı tutmaktır. Şenlik geleneğini, toprak sevgisini, komşu ve akraba bağlılığını bu türlü sosyal kültürel etkinliklerle gelecek nesillerimize aşılamaktır. Denek olarak kültür değerlerimizi kaybetmemek için çaba harcıyoruz” dedi.

Şenlikte vatandaşlara pilav üstü kavurma ve ayran ikram edildi.

Şenlik kapsamında, Halat çekme, sandalye kapma ve tahta kaşıkla yumurta taşıma, Değnekle yürüme yarışı, çuval yarışı gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Şenlik ağalığına çıkan Hüseyin Gündüz, 7 bin TL ile 18’inci Beğiş yaylası Şenlik ağası seçildi.