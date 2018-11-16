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Belediye Başkan Adayı Karataş: ““Ortak akılla Yöneteceğiz”

AK Parti Aksu Belediye Başkan Aday Adayı Deniz Karataş, muhtar ve mahallelilerle buluşmaya devam ediyor.


AK Parti Aksu Belediye Başkan Aday Adayı Deniz Karataş, Fettahlı Mahalle Muhtarı Ali Çiçek ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Aksu'nun yeni imara açıldığını ve şehirleşmeye başladığını ifade eden Karataş, “Yeşilkaraman'dan çıkmış inşaat mühendisi bir kardeşiniz olarak proje hazırlamayı, uygulamayı ve yaşanabilir hale getirmeyi en iyi bilenlerdenim. Aksu'muzu hep birlikte ortak akılla yönetmek için yola çıktık” dedi.


Karataş, “Tüm yatırımlarımı Aksu'ma yaptım. 97 bin ağaç diktim, hatıra ormanı oluşturdum. Karataş Mağarası'nı turizme açtık, bugün yeri geliyor günde bin 400 turist Yeşilkaraman'a geliyor. Düşünsenize bir köye günde bin 400 turist geldiğini, o köy kalkınmaz da ne olur? İşte bu doğrultuda yola çıkarak ekmeği, işi, aşı siz köylülerimizin ayağına getirmek için bu şerefli göreve talip oldum” diye konuştu.


Karataş, Batman'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim için ailesi tarafından okutulan mevlide de katılarak şehit babası Hasan Hekim'e bir kez daha sabırlar diledi. Hekim ailesinin acısını yürekten paylaşan Karataş, tüm şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını ifade etti. Daha sonra Kurşunlu'da yaşamını yitiren Şadiye Bozlar ve Arzu Demir'in cenaze törenlerine katılan Deniz Karataş, acılı ailelere başsağlığı diledi.

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