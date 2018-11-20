Belediye Başkanı, MAYDER üyeleriyle birlikte hayvan barınağında temizlik yaptı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) üyesi yerleşik yabancılar ve öğrencilerle birlikte Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezini ziyaret ederek toplumsal duyarlılık etkinliği gerçekleştirdi. Ziyarette öğrenciler, evcil hayvanlarla birlikte eğlenceli zaman geçirdi. MAYDER üyeleri ise Başkan Sözen ile birlikte tulum giyerek hayvanların yaşam alanını temizledi. Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, Başkan Sözen'e ve misafirlere teşekkür etti.

Tüfekle vurulan köpeği kontrol etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ayrıca, geçtiğimiz ay av tüfeği ile vurulan ve Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezinde tedaviye alınan ‘Garip' adı verilen sokak köpeği ile de yakından ilgilendi. ‘Garip'in gayet iyi durumda olduğu gören Başkan Sözen, görevli veteriner ve çalışanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı ile dernek üyesi yerleşik yabancı kadınlar ise Başkan Sözen ile böyle anlamlı bir etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Günün en mutlusu ise hayvanlarla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler oldu.

Başkan Şükrü Sözen, “Bu dünyayı tüm canlılarımızla birlikte eşit haklarda kullanıyoruz. Onların bu doğada, çevrede, kentimizde hak ettikleri ölçüde yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. O yüzden çevremizi, insanlarımızın olduğu kadar içinde yaşayan hayvanlarımız için de güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hayvanlarla ilgili olarak bu gün dernek üyelerimiz ve çocuklarımızla birlikte güzel bir toplumsal duyarlılık etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duydum. Onların yaşam alanlarını temizlemek, hayvanlarımızla ilgilenmek çok güzeldi. Hayvan Barınağımızda hayvanlarımızın en iyi şekilde yaşayabilmeleri amacıyla her türlü eksiği de giderdik. Hayvanseverlerden buradaki güzel kedi ve köpeklerimizi sahiplenmelerini istiyoruz” dedi.