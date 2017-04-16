Belediye Başkanı Sözen oyunu ailesiyle kullandı

Başkan Sözen, okula ailesiyle birlikte girişinde vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlileri ve müşahitlerin ellerini sıkarak referandumun hayırlı olmasını diledi. Başkan Sözen ve ailesi 1021 nolu sandıkta sıralarını bekleyerek tek tek oylarını kullandı. Başkan Şükrü Sözen, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumunda eşim, oğlum ve kardeşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Bu toplumun, vatandaşlarımızın duyarlı olduğuna eminim. Vatandaşlarımızın kullanacağı oylar her ne olursa olsun hepimizin geleceği içindir. En mutlu olduğumuz şey, aldığımız haberlere göre ülkede huzurlu bir ortamda oy kullanmanın gerçekleştiğidir. Destekleri olan idarecilerimize, güvenlik kuvvetlerimize, tüm görevlilere yürekten teşekkür ederim. İnşallah sandıklar kapanınca da neticesi ne olursa olsun bu huzur ortamı devam eder ve çıkacak neticeyi de bu toplum kabullenir. Çıkacak neticenin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bu arada Başkan Şükrü Sözen’in talimatıyla organize olan Manavgat Belediyesi ekipleri, oy kullanmaya gitmekte zorlanan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların, sandıklara taşınması için seferber oldu. Engelsiz İletişim Merkezi’nde görev alan belediye personeli, Alanya bölgesi dahil olmak suretiyle, sabah saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın, evlerinden alınmak suretiyle sandıklara ulaşımını sağladı. Belediye ekipleri, 2 adet transfer aracı ve binek araçlar ile gün boyunca görev yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sandık başlarına kadar taşıdı. Engelli vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olan Manavgat Belediyesi ekipleri ve Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti.