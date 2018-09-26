Belediye personeline eğitim semineri

Alanya Belediyesi personeline yönelik 2018 yılının 6. semineri eski Emniyet Müdürü Akif Aktuğ'un “Bir Şey Olmak Mı, Bir Şey Yapmak Mı” sunumuyla tamamladı. Seminerde başarının bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Aktuğ, “Başarı ekiptedir, kişide değil. Bir şey olmak derdinde değil bir şey yapmak derdinde olmalıyız” dedi. Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde karşılaştığı sorunlarla ilgili örnekler veren Akif Aktuğ, sorun karşısında nasıl davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Statü için insanların iş arkadaşlarına haksızlık ettiğine dikkat çeken Aktuğ, suç oranlarının ve sorunların artmasının asıl sebebini ise toplumsal değerlerin kaybedilmesine bağladı.

Suçların toplumsal bir sorun olduğunu kaydeden Aktuğ, “Suçu toplum üretir, birey işler” dedi. Suç türleriyle ilgili de bilgiler veren Akif Aktuğ, “Bir şey olmak derdinde değil, bir şey yapmak derdinde olmak gerek. Ailede başarı varsa işte de başarı vardır. Gerçek sorunlarınız yolda bulduklarınız değil, gerçek sorunlarınız kafanızdakilerdir. Toplumsal değerlerimizi kaybettiğimiz için sorunlar artıyor. İnsanlara çalıştıkları yerde eşit değil adil davranmalısınız. Yaptığımız işleri sorgulayalım” şeklinde konuştu.

Seminerin ardından Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Gani Şahin, Akif Aktuğ'a, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına teşekkür ederek Alanya Muz Lifinden yapılan bir tablo hediye etti.