Belediye personeline şiir geceli sertifika töreni

Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurum içi eğitimlerine katılan personele törenle sertifikaları verildi.

Kurum içi eğitimlerine ağırlık veren Döşemealtı Belediyesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili İletişim, Diksiyon, Hijyen ve Resmi Yazışma Kuralları branşların da eğitim seminerleri düzenledi.

Döemealtı Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle personele yönelik düzenlenen eğitim programlarının sonunda başarılı olan belediye personeline sertifikaları verildi. Yeşilbayır Kültür Merkezi’nde ki sertifika töreninde belediye personelinin hazırladığı ‘Şeb-i Yelda’ isimli şiir gecesi düzenlendi.

Yaklaşık 2 ay süren 64 saatlik diksiyon eğitiminin birinci dönemine katılarak başarılı olan aralarında birim müdürlerinin de bulunduğu 44 personel önce hazırladıkları şiirleri okudu ardından da Döşemealtı Belediye Meclis üyesi Ramazan Bahşi’nin elinden sertifikalarını aldı. Edebiyat öğretmeni Tahir Akay tarafından verilen diksiyon dersine katılan 44 personelden 15’i sahneye çıkarak şiir okurken, yine belediyenin, mutfak, çay ocağı ve temizlik biriminde çalışan 21 personelde hijyen sertifikalarını aynı gecede aldı. Hijyen üzerine eğitimi ise; Döşemealtı Toplum Sağlığı Merkezi’nden ebe Mümine Dereli verdi.