Belediye Personeline Terör ve Kent Güvenliği Semineri

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgat Belediyesi Zabıta, Destek Hizmetleri, Park Bahçe, Temizlik işlerine bağlı personele Manavgat Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele biriminde görevli polis memuru Halil Sağlam tarafından terör ve kent güvenliği semineri verildi. Belediye personelinden şüpheli gördükleri her durumda hiç vakit geçirmeden emniyet güçlerini aramaları istendi.

Seminere katılan Belediye personelinin her an vatandaşla iç içe, köşe bucak her noktayı görme şansına sahip olduklarını belirten Sağlam “Şüpheli gördüğünüz şahıslar, paket ya da olaylarla karşılaştığınızda en kısa sürede güvenlik güçlerini arayarak bilgilendirin. Kesinlikle şahıs ve pakete kendiniz müdahale etmeyin. Vatandaşların şüpheli durumun meydana geldiği noktada toplanmalarını önlemeye çalışın. Halkın şüpheli paket çevresinde toplanmaları çok kötü sonuçların doğmasına neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda müdahalede bulunmaksızın vatandaşların dikkatini çekmeden bizleri arayın” diye konuştu.

Seminerin sonunda şüpheli paket ve şahıs konusunda neler yapılması gerektiği konusunu içeren sinevizyon gösteriyi yapıldı.