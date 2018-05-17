Belediye personeline uyuşturucu semineri

İçişleri Bakanlığı’nın ’Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’ kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkokit Suçlarda görevli narko-rehber Coşkun Taşkoparan, Konyaaltı Belediyesi personeline ’Narko-Rehber Modülü’ eğitimi verdi. Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Kemal Bahadır, zabıta, güvenlik, temizlik, park ve bahçeler ve birim personelleri katıldı.

Eğitimde, belediye çalışanlarına uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele de belediye personelinin destekleri konularında neler yapabilecekleri anlatıldı. Belediye çalışanlarının sürekli sokakta olmasının emniyet teşkilatı için önemli olduğunu söyleyen Coşkun Taşkoparan, “Zabıta, temizlik, park ve bahçeler gibi belediyenin cadde ve sokaklarda çalışan personeli bizlerin gözü kulağı durumundadır. Şüphelendikleri durumlarda emniyet yetkililerini bilgilendirebilir. Uyuşturucu madde bağımlılığı çok tehlikelidir. Suçun önlenmesinde sizlerin desteği önemlidir. Aldığınız bilgililerle uyuşturucu maddeyi ve maddeyi kullanan kişileri fark edebilirsiniz. Bu çalışmalar hayat kurtarır” dedi.