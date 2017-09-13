Belediye personeline yangın tatbikatı

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından teorik eğitimin sonunda katılımcı personellere uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı. Tatbikat ve eğitimlerde, olası yangın anında çalışanların hızlı ve bilinçli bir şekilde yangına müdahale edebilmesi hedefleniyor.

Yücel: “bilinçli toplum, kaliteli belediyecilik”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin her yıl iş güvenliği uzmanları ve yangın eğitmenleri tarafından yangın eğitiminin düzenli olarak yapıldığını vurguladı.

Yücel, “Önceliğimiz personelimizi olası tehlikelere karşı bilinçlendirerek korumak. Nihayetinde personelimizde aldığı bu eğitimle ailelerini de bilinçlendiriyor. Bu eğitim dolaylı da olsa topluma yansıyor. Bizlerin bu tür uygulamalardaki asli amacı ‘bilinçli toplum, kaliteli belediyecilik” dedi.