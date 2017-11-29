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29 Kasım 2017 15:52

Belediye personeline ‘Yenilikçilik ve İnovasyon’ semineri

Alanya Belediye Personeline “Kurumlarda Yenilikçilik ve İnovasyon” semineri verildi.

Belediye personeline ‘Yenilikçilik ve İnovasyon’ semineri

29 Kasım 2017 15:52


Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Eğitmen İlker Kaldı, “Her yenilik inovasyon değildir. Bir fayda sağlamaya, katma değer elde etmeye yönelik yenilikler inovasyondur. inovasyonu iyi ayırmak gerekir” dedi.


İnovatif birey davranışlarının bağlantı kurma, sorgulama, gözlem, deney olduğunu belirten Eğitmen Kaldı, “İnovatif insanlar, hayatı gözlemleyen, anlamaya çalışan insanlardır. Kurumlar da gözlem yapmaya ve yenilikleri takip etmeye ne kadar zaman ayırırlarsa, o kadar başarılı olurlar.”


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin de, eğitim seminerlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.




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