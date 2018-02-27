Belediye Tiyatrosu Samsunlularla buluşuyor

Hayal Atölyesi Tiyatro Buluşması”na katılıyor.

Alanya Belediye Tiyatrosu Samsun Hayal Atölyesi Tiyatrosu tarafından 1 - 5 Mart tarihleri arasında düzenlenen “Samsun 1. Hayal Atölyesi Tiyatro Buluşması”na katılmak için Samsun’a gidiyor. 8 farklı tiyatro grubunun katıldığı ve 5 gün sürecek buluşmanın ilk gösterisini, Alanya Belediye Tiyatrosu yapacak.

Samsun Hayal Atölyesi Tiyatrosu tarafından organize edilen, “Samsun 1. Hayal Atölyesi Tiyatro Buluşması”na, Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere adlı oyunla katılan Alanya Belediye Tiyatrosu, 1 Mart’ta sahne alacak. Samsun Lovelet Alışveriş Merkezi Sahnesi’nde saat 19.30’da seyirci karşısına çıkacak olan Belediye Tiyatrosu, aynı zamanda organizasyonun ilk oyununu da sergileyerek açılışı yapmış olacak.