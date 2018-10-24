Belediyeler seçim öncesi YAPEX Fuarı'nda görücüye çıkacak

Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) görücüye çıkacak.

Turizm sezonundan mutlu olan otelciler son yıllarda yaşadıkları krizlerden dolayı yapamadıkları renevasyon çalışmalarına göz kırparken, kent estetiğini ve mimarisini koruyan, insanların yaşamlarını kolaylaştıran, turizme önem veren belediyelerin de ödül aldıkları projeleri yerel seçimler öncesi tanıtma olanağı bulacağı YAPEX Fuarında geri sayım başladı.

Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, bu yıl 26.ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nın (YAPEX) 14-17 Kasım 2018 tarihleri arasında ANFAŞ Expo Center'de kapılarını bir kez daha ziyaretçilere açacağını belirtti.

YAPEX Fuarlarının en başta ülke ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründeki teknolojik gelişmelerin tanıtımına önemli katkılar sağladığını anlatan Onkar, ''YAPEX Fuarı ile kent ve insanların yaşam kalitesini kolaylaştıran araç gereçler ile mimari projeler de tanıtılıyor. Özellikle duraklama dönemine giren inşaat sektörünün yeniden kendini göstermesi açısından YAPEX Fuarı önemli görev yapacak'' dedi.

Otelleri yenileme fırsatı

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı da atlatacağını vurgulayan Fatih Onkar, bu sezon turizm sektörünün tüm yılların rekorunu kırarak zirve yaptığını anımsattı.

Otellerin de gelecek sezonlarda misafirlerine daha iyi hizmet vermesi açısından otel yenilemelerinin (renevasyon) çok önemli olduğuna dikkat çeken Onkar, ''Fuarlar sektörde yeni teknolojik ve bilimsel gelişmelerin tanıtıldığı alanlar. Son yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılar 2018 yılında geride kaldı. Sadece Antalya turizm geliri olarak 13-14 milyar dolar gelir hedefledi. Bu sezon turizm sektörü oldukça memnun. Son yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle oteller yenileme yatırımlarına ara vermişti. Antalya'da bini aşkın üç, dört ve beş yıldızlı otel var. Özellikle beş yıldızlı otellerin yarısına yakını yenilenme gereksinimi var. Otelciler turizmden elde ettikleri gelirin yüzde 10'unu renevasyon yatırımlarına ayırsa yapı sektörü nefes alabilir. Turizm sektörü de kendine yeni bir imaj ile tanıtım yapabilir.''

Belediye projeleri

Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, tarihi ve mimari eserleri koruyan, yurttaşlarına daha iyi yaşam alanları yaratan belediyelerinde Tarihi Kentler Birliği'nden ödül projelerini tanıtmak amacıyla 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi Antalya'da YAPEX Fuarı'nda bir araya geleceğini söyledi.

Onkar, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ''2017 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması''nda dereceye giren belediye Başkanlarına ödüllerinin verileceğini bildirdi.

200 Firma ve Belediye katılacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin de desteklediği alım heyetlerinin ziyaret edeceği fuara 200'e yakın firma ve belediye ile kamu kurum ve kuruluşları da katılıyor. Fuara 20 bine yakın profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.