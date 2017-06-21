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21 Haziran 2017 17:09

Belek’te turizm araçları denetleniyor

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye Turizm merkezlerinde taşıma araçlarına yönelik kontroller sıklaştırıldı.

Belek’te turizm araçları denetleniyor

21 Haziran 2017 17:09


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Defterdarlığı işbirliğinde oluşturulan ekipler, turizm sezonunun başlaması ile birlikte Belek ile Kadriye mahalleleri arasında bulunan turizm caddesinde araç kontrol ve denetimleri yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı Ulaşım Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan denetim ve kontrolde, toplu taşıma araçları, ticari araçlar, umumi servis araçları ile korsan taşımacılık yapan araçlar denetleniyor.


Kontrol sırasında eksik evrakı olan sürücülere ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası yazdıklarını ya da araçları trafikten men ettiklerini belirten yetkililer, “Günlük ortalama 50 civarında araç kontrol ediyoruz. Günlük olarak kontrol etiğimiz araçlardan evrakları eksik olan yaklaşık 8 ile 10 adet araca da kanuni işlem yapıyoruz. Bu kontrollerdeki amacımız sürücülerimizin kanunsuz ve korsan taşımacılık yapmalarının önüne geçilmesidir. Bölgemize tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerimizin huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerine önem veriyoruz” dedi.




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