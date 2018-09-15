Denizli'nin Serinhisar ilçesinden doğan Berhude Kuruyemiş, 3. şubesini Antalya'da hizmete açtı.

“Lezzet tutkunlarına doğal lezzet” sloganıyla 5 yıl önce sektöre adım atan ve 2018 yılı kalite ödülünü alan Berhude Kuruyemiş'in 3. Şubesi Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde açıldı. Yoğun ilgi gösterdiği mağaza açılışını Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, Berhude Kuruyemiş Sahibi Yasin Özbay ve işletme sahibi Lütfi Hun gerçekleştirdi. Açılışın ardından ürünlerin tadına bakan Antalyalılar gün boyunca alışveriş yaptı.

Berhude Kuruyemiş Sahibi Yasin Özbay, çocukluğundan beri Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sektörün içinde olduğunu ve 5 yıl önce de kendi markasıyla üretime başladığını bildirdi.

Üretim merkezinin Serinhisar'da olduğunun altını çizen Özbay,“3 şubemiz var. Ama hedefimiz Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde şubeler açmak. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içinde en az 25 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz”dedi.

"Yüzde yüz doğal"

Berhude ürünlerinin yüzde yüz doğal olduğuna değinen Yasin Özbay,“ Katkı maddeli ürünler üretmiyoruz. Markamızın kısa sürede piyasada söz sahibi olmasını sağlayan en önemli özelliği budur. 50'den fazla ürün çeşidimiz var. Üretiminden bir hafta içinde ürünümüz tüketiciye ulaşır.Hep tazedir, o nedenle bir gelen müşterimiz artık sürekli gelmeye başlar.” diye konuştu.

"Antalya'da olmak istedik"

Antalya'da kuru yemiş sektöründe bir açıklık olduğunu gördüğünü dile getiren Özbay, “ Denizli'ye yakın ve turizm açısından yaz kış yoğunluk olan bir il. O nedenle ilk olarak Antalya'da olmak istedik. İnşallah yakın zamanda Antalya'da iki ve üçüncü şubemizi açacağız.”dedi.

"Çin çekirdeğini almıyorlar"

Çin'den ithal edilen ayçiçeği çekirdeğinin sektörü nasıl etkilediği hakkında bilgiler veren Özbay, “İlk etapta tüketici ay çekirdeğinin Çin'den geldiğini bilmiyor. Öğrendikten sonra bir tepki gelmeye başladı. Tüketicimiz Çin'den gelen çekirdeğe tepki gösteriyor. Yerli ürünlerimizi tüketiyor. Özellikle de beyaz ay çekirdeği çok ilgi görüyor. Çin'den siyah büyük, dolgun aroması farklı. Fiyatı da çok yüksek şuan.”ifadelerine yer verdi.

Özbay, doların yükselmesini fırsat bilip depolarında bulunan ürünleri yüksek fiyattan satmadıklarını kendilerini kurtaracak şekilde lira üzerinden tüketiciye ulaştırdıklarının altını çizdi.

"Eski usul üretim"

Leblebinin merkezinin Serinhisar olduğunu vurgulayan Özbay, “280'den fazla kuruyemişçi var. Diğer iller leblebiyi alır, işler ve piyasaya sunar. Biraz da reklam işi bunlar. Asıl leblebinin merkezi Serinhisar'dır. Doğal ve katkı maddesi kullanılmadan eski usul atalarımızdan kalan el işçiliğiyle üretime devam ediyoruz.” dedi.

"Diğer şubeler de açılır"

Berhude Kuruyemiş Antalya Şubesi'nin sahibi Lütfi Hun ise aklında her zaman var olan fikrini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hun, yüzde yüz doğal olan ürünlerin Antalya'da kısa sürede sevileceğini ve diğer şubelerin önünü açacağına dikkat çekti.