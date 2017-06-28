Berkay’dan muhteşem konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Nerede o Eski Bayramlar’ sloganıyla hazırladığı bayram programının üçüncü gününde ünlü sanatçı Berkay sahne aldı. Karaalioğlu parkını dolduran Antalyalılar muhteşem bir konserle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Türel’e teşekkür

Büyüleyici bir performans sergileyen Berkay, sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş Berkay’ın her parçasına hep bir ağızdan eşlik etti. Bir ara sahne önüne inip hayranları ile bir araya gelen Berkay, hayranları tarafından sevgi seli ile karşılandı. Berkay, Antalya’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, ‘Beni burada sizlerle buluşturduğu için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e çok teşekkür ediyorum. Başkan Türel, inşallah seneye de bizleri bir araya getirir’ şeklinde konuştu.