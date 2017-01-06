Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, günün ikinci idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.

Antalya Belek’de kamp hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, çift antrenmanla günü tamamladı.

Düz koşuyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular top çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden Beşiktaş idmanı Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı. Antrenmanın son bölümünde futbolcular şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu antrenmanda yer alamazken, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Tosic dinlendirildi.

Beşiktaş, kamp hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.