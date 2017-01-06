Beşiktaş, pas antrenmanı yaptı

Beşiktaş, günün ilk idmanında top çalışmalarıyla birlikte pas ağırlıklı idman yaptı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Mitrovic, takımla birlikte ikinci antrenmanına çıktı.

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman daha sonra pas çalışmaları ile devam etti. Toplu oyunda pasa dayalı çalışmalar sabah idmanın ana programıydı. Futbolcular ilk olarak 3’erli gruplar halinde 9 kişilik bölgesel tek pas çalışması yaptı. Ardından savunmada oynayan futbolcular ile ofans oynayan futbolcular 3 kaleli maç yaptı. Defans oyuncuları normal kaleyi korurken, ofanstaki oyuncular iki minik kaleyi korudular. Sık sık oyuncularını uyaran Şenol Güneş, bir pozisyonda pas tercihleri ile alakalı futbolcularına ne yapmaları gerektiğini anlattı. Ardından idman çift kale maç ile sona erdi. Ricardo Quaresma’nın şık golü alkış aldı.

Beşiktaş idmanında 50’ye yakın taraftar da vardı. Futbolcuların eşleri de idmanı takip edenler arasında yer aldı.