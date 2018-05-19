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19 Mayıs 2018 12:30

Beton aydınlatma direğine çarpan Rus kadın ağır yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobiliyle beton aydınlatma direğine çarpan Rus kadın turist ağır yaralandı.

Beton aydınlatma direğine çarpan Rus kadın ağır yaralandı

19 Mayıs 2018 12:30


Kaza sabah saatlerinde Alanya İncekum Mahallesi Orman Kampı civarında meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Rus uyruklu Elena Alexeeva, iddiaya göre bir yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu kullandığı 07 NTV 19 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Alexeeva, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hurdaya dönenen otomobilden çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Elena Alexeeva’nın tedavisi sürerken, jandarma kazaya neden olduğu öne sürülen otobüs sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.




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