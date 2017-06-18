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18 Haziran 2017 12:42

Beyin ameliyatı oldu, mani söylemeden duramıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden Ümmani Uysal (53), beyninden ameliyat olduktan sonra her derdini manilerle anlatmaya başladı.

Beyin ameliyatı oldu, mani söylemeden duramıyor

18 Haziran 2017 12:42


2010 yılına köyünden ilçe merkezine gitmek için bindiği minibüsün kapısı açılınca yola düşen ve başından ağır yaralanan Uysal, kaldırıldığı hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ancak sol omuzunda istem dışı tik oluşan Uysal’da bir de eşine az rastlanır bir durum meydana geldi. Ameliyatın ardından her derdini uydurduğu manilerle anlatan Uysal, görenleri hayrete düşürüyor.


Mahallenin neşesi olan ve kendisine yöneltilen sorulara bile manilerle cevap veren Uysal, “Ameliyat olduktan sonra kendimi durduramaz oldum. Yoksa ben böyle titrermiyim. Kaza yaptım duymadın mı? Bu söze uymadın mı?” dedi.


Uysal’ın komşuları da kendisinin kaza yaptıktan sonra bu hale geldiğini belirterek, “Ümmani hep böyle, bizim maskaramız” diye konuştu.




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