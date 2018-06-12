BEYMEN Antalya Maxx Royal açıldı

Özel iç ve dış mimari tasarımıyla ilk andan itibaren göz dolduran BEYMEN Antalya Maxx Royal 216 metrekarelik alanda hizmete açıldı. Yapılan şirket açıklamasına göre Dolce Gabbana, Etro, Celine, Aquazzura, Marc Jacobs gibi dünyaca ünlü markaların hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar modellerini aynı çatı altında buluşturan mağazada, BEYMEN Collection, Academia ve Blender koleksiyonları da yer alıyor.

BEYMEN Antalya Maxx Royal mağazasında ayrıca Lisa Marie Fernandez, Solid & Stripe, Matteau Swim, Zimmermann, Sand & Blue, Patbo, On the Island gibi ünlü markaların göz alıcı bikini ve mayo alternatifleri, plaj stilini tamamlayan aksesuarlar da modaseverlerle buluşuyor.

“Toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor”

Türkiye lüks pazarındaki turist satışlarının hızla büyümesiyle birlikte Resort Store mağazaların önemli bir iş kolu haline geldiğine dikkat çeken BEYMEN CEO’su Elif Çapçı, “Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. BEYMEN olarak toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Turist sayılarının yükselmesi ile birlikte başta Türk turizminin başkenti Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde yeni Resort Store mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz ve mevcut mağazalarımızı da yeniliyoruz” dedi.