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29 Haziran 2017 14:02

Beyzbol sopalı zafer pozu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde camiye girerek bin TL para çalan hırsızlık zanlısının sosyal medyada fotoğraflarının yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Beyzbol sopalı zafer pozu

29 Haziran 2017 14:02

Zanlıyı beyzbol sopasının yardımıyla yakalanan vatandaş, şahsı jandarmaya teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Ilıca-Kumköy bölgesinde bulunan camiye giren hırsızlık zanlısı kasada bulunan bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. İkindi namazında camiye gelen imam Hasan Tekin, masanın çekmecesinin kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Olayı kameralardan gören imam, durumu jandarmaya bildirdi. Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, ihbar üzerine güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıyan hırsızın İ.Ç. olduğunu tespit etti. Cami imamı Hasan Tekin de hırsızın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Olayı gören vatandaşlar da görüntü ve zanlının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada şahsın fotoğrafını gören bir vatandaş İ.Ç.’yi yakaladı. Elindeki beyzbol sopası ile İ.Ç.’yi yakalayan ve ismi öğrenilemeyen kişi şahsı jandarmaya teslim etti.




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