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23 Aralık 2017 12:19

Bıçak tehdidiyle cep telefonu gasp eden kişi tutuklandı

Antalya’da bir kişinin cep telefonunu bıçak tehdidiyle gasp eden zanlı tutuklandı.

Bıçak tehdidiyle cep telefonu gasp eden kişi tutuklandı

23 Aralık 2017 12:19


Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Ali K., kaybolduğunu belirterek telefonla konuşmak için kendisinden yardım isteyen Zekeriya S.’nin, kendisini bıçak tehdidiyle telefonunu gasp ettiğini belirtti. 16 yaşındaki Ali K.nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ali K.’nin verdiği eşkal üzerinde çalışma başlatan polis ekipleri, daha önce de çeşitli suçlardan kaydı bulunan 21 yaşındaki Zekeriya S. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zekeriya S.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve telefonu uyuşturucu temin etmek için gasp ettiğini belirten şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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