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25 Temmuz 2018 11:12

Bilişim çocukları kendi mobil oyununu geliştirecek

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Enformatik Bölüm Başkanlığı iş birliği ile ‘Bilişim Çocukları Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir’ Projesi hayata geçiriliyor.

Bilişim çocukları kendi mobil oyununu geliştirecek

25 Temmuz 2018 11:12


TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ‘Bilişim Çocukları; Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir’ projesi ile öğrencileri bilişim teknolojileriyle tanıştırmak hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilere programlama ve yazılım geliştirme ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak Mobil Programlama Eğitimi verilecek.


Gelecek nesillerin kendilerine sunulan bilişim teknolojileriyle yetinmek yerine, kullanacakları uygulamaları kendilerinin üretebileceğini söyleyen Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Miray Dağyar, bunun için bugün bireylerin özellikle küçük yaşlarda kodlama ve bilgisayar programlama ile tanıştırılmalarının son derece önemli olduğu vurguladı. Dağyar, “Bilişim Çocukları projesi ile çocukları sadece başkalarının geliştirdiği oyunları, uygulamaları oynayabilen bireyler olmaktan çıkarıp öncelikle, kendilerini yazılım geliştirebilen, oyunlar, uygulamalar üretebilen bireyler konumuna getirebilecek programlama bilgisinin ve yazılım geliştirebileceklerine dair özgüvenin temellerini atmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.


Proje kapsamında verilecek eğitimin Antalya’da Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ikamet eden ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu ifade eden Dağyar, MIT APP Inventor eğitimi, 4 hafta boyunca, haftada 4 saatten 16 saatlik bir eğitim olarak geliştirildiğini ve eğitimin Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde 2018 yılı Kasım ayında başlayacağını kaydetti.




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