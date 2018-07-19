Ş’de (ANFAŞ) düzenlenecek.

Bilişim sektörünün kalbi Antalya’da atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük Telekomünikasyon Fuarı, Bilişim Zirvesi ile eş zamanlı olarak, TUYAD, BTHaber Şirketler Grubu ve ANFAŞ iş birliğiyle hayata geçiriliyor. 2019’un ilk yarısında Antalya Expo Center’da gerçekleştirilmesi planlanan dev organizasyon, bilişim ve telekomünikasyon sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi planlıyor.

2019’da Antalya’da bilişim rüzgarı esecek

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2000 yılından beri her yıl iş dünyasını bilişim sektörüyle İstanbul’da bir araya getiren Bilişim Zirvesi, Telekomünikasyon Fuarı ve Konferansı ile birlikte Antalya Expo Center’da gerçekleştirilme kararı alındı. Türkiye’nin bilişim devlerini Antalya’da bir araya getirecek dev projeyle telekomünikasyon, uydu ve bilişim teknolojilerine dair tüm enstrümanlar bir araya gelecek. Tarihi kesinleşmeyen fuarın 2019’un ilk yarısında yapılması planlanıyor.

Özaydın: “Teknolojiye ait her şey fuarda olacak”

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın, hayata geçirilmesi planlanan organizasyonun Türkiye’nin alanında en büyük etkinliği olacağını ifade ederek, ”TUYAD olarak, BTHaber Şirketler Grubu ve ANFAŞ iş birliyle Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon fuarı ve Bilişim Zirvesi’ni Antalya’da yapacağız. Uydu telekomünikasyon ve yayıncılık sektörünü bir araya getireceğimiz fuarda, Dünya Uydu Birliği’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Son yeniliklerin sergileneceği fuarda, KOBİ’lere sektörel seminerler aracılığıyla sertifika verirken; regülasyon, teknik ve uygulama esaslarının konuşulacağı 3 ayaklı uluslar arası bir konferansı hayata geçireceğiz” dedi.

Göçe: “Rota, uluslararası”

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan BTHaber Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göçe, Türkiye’nin uzun zamandır böyle bir fuarın yapılmadığını, hayata geçecek fuarın bu ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Göçe, “Bugün önemli bir organizasyonun temellerini atıyoruz. Biz, 20 yılı aşkın süredir Bilişim Zirvesi tecrübesine ve bilgi birikimine sahibiz. Bilişim Zirvesi’ni TUYAD’ın Telekomünikasyon Fuarı ile birleştirmek istedik. Bu iki etkinliğin bir araya gelmesiyle güçlü bir etkileşim olacağına inanıyoruz. Bu güç ile gerçekleştireceğimiz etkinliği uluslararası boyuta taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bıdı: “Teknolojinin kalbi Antalya’da atacak”

İki büyük etkinliğin bir arada gerçekleşmesinin Antalya ev sahipliğinde gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “ANFAŞ olarak böyle bir organizasyonu hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuar için uzun zaman önce bir planlama gerçekleştirmiştik. Şimdi hayata geçirmek için paydaşlarımızla birlikte kolları sıvadık. Telekomünikasyon fuarı ve Bilişim Zirvesi, Antalya’da uluslararası boyut kazanarak farklı bir sinerji oluşturacak. Türkiye’de bilişimin ve teknolojinin kalbi bundan sonra Antalya’dan atacak” dedi.