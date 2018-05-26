Bin 500 kilometrelik uyuşturucu sevkiyatı Antalya’da son buldu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında doğu illerinden Antalya’ya uyuşturucu getireceği bilgisini elde etti. Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerindeki bir petrol istasyonu önünde oluşturulan uygulama noktasında aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 12 paket daralı 2 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirdi. Polis, uyuşturucu getiren iki kişiyi şehre 17 kilometre kala yakaladı. Araçta bulunan M.A.A. ile D.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi.