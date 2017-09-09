Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 14:00

Binlerce turisti ağırlayan plaj ciritçilere kaldı

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’nın Alanya İlçesi’ndeki dünyaca ünlü mavi bayraklı plaj, ilk kez Atlı Cirit 1.

Binlerce turisti ağırlayan plaj ciritçilere kaldı

09 Eylül 2017 14:00

Lige Çıkma D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Milli Egemenlik Plajı’nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Lige Çıkma D Grubu müsabakaları dün başladı. Karşılaşmalara Kocaeli Hünkar 1453, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal takımları katıldı. Toplamda 40 atın yarıştığı müsabakaların ilk gününde kıran kırana mücadeleler gerçekleşti.


Müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve sporseverler yer aldı.


Müsabakaların ilk gün sonuçları şu şekilde: Bayburt Atlı Spor Kulübü +56,5 puan, Kocaeli Hünkar 1453 +13,5 puan, Erzurum Ilıca Termal +20 puan, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ise +18,5 puan.


Plaja gelen yerli ve yabancı turistlerin hayranlıkla izlediği ve bugün de devam eden müsabakalar, pazar günü gerçekleşecek olan yarışlarla son bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç