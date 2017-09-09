Binlerce turisti ağırlayan plaj ciritçilere kaldı

Lige Çıkma D Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Milli Egemenlik Plajı’nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Lige Çıkma D Grubu müsabakaları dün başladı. Karşılaşmalara Kocaeli Hünkar 1453, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal takımları katıldı. Toplamda 40 atın yarıştığı müsabakaların ilk gününde kıran kırana mücadeleler gerçekleşti.

Müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve sporseverler yer aldı.

Müsabakaların ilk gün sonuçları şu şekilde: Bayburt Atlı Spor Kulübü +56,5 puan, Kocaeli Hünkar 1453 +13,5 puan, Erzurum Ilıca Termal +20 puan, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ise +18,5 puan.

Plaja gelen yerli ve yabancı turistlerin hayranlıkla izlediği ve bugün de devam eden müsabakalar, pazar günü gerçekleşecek olan yarışlarla son bulacak.