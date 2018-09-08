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08 Eylül 2018 10:22

Bir anda motorundan duman çıkan otomobili akaryakıt istasyonu görevlileri söndürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı.

Bir anda motorundan duman çıkan otomobili akaryakıt istasyonu görevlileri söndürdü

08 Eylül 2018 10:22

İçinde iki çocuğun bulunduğu aracın motor kısmından kadın sürücünün park edip araçtan ayrılmasının hemen ardından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları hemen araca koşup kaputunu açtılar ve aleve müdahale ettiler.


Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde bir otomobilden bir anda duman çıkmaya başladı. Şengül Ş. isimli kadının kullandığı 07 LRL 29 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören akaryakıt istasyonu çalışanı hemen aracın motor kaputunu açtı. Motor kısmındaki alevleri gören akaryakıt çalışanına bir başka arkadaşı elinde yangın söndürme tüpüyle destek verdi ve hemen aleve müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.


Araç sürücüsü Şengül Ş., kendisinin dumanın farkına varmadığını, aniden gelişen bir olay olduğunu belirterek akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür etti.




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