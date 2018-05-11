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11 Mayıs 2018 10:12

Bir günlük askerlerin aileleri gözyaşlarını tutamadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir günlük temsili askerlik yapacak 24 engelli genç için tören düzenledi.

Bir günlük askerlerin aileleri gözyaşlarını tutamadı

11 Mayıs 2018 10:12

Davul zurna eşliğinde askere uğurlanan engelli gençlere, kınalar yakılırken, aileleri ise bu anları gözyaşlarıyla izledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenlendi. Vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşayan engelli askerlerin gözlerinin içi gülerken, aileleri ise hem sevinç hem de hüznü bir arada yaşadı. Özel bireylerin sevincine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündağ, belediye personelleri ve asker adaylarının ailelerinin katıldığı asker uğurlama töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve boyunlarına takılan al yazmalarla halay çekip, davul zurna eşliğinde zeybek oynayan engelli askerler, vatani görevlerini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı.



Ellerine kına yakıldı


Engelli gençlerin ellerine geleneklere uygun olarak asker kınası yakıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Birol Ekici, askerliğin her Türk vatandaşı için hak olduğunu ifade ederek, “Bu kardeşlerimizin bu haklarını en güzel şekilde kullanabilmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla, her birisine bu güzel günü düzenledik. Her birini Piyade Tugayı’na askerlik yapmak üzere uğurlayacağız" dedi.


Asker uğurlama töreninde duygusal anlar yaşayan engelli aileleri, evlatlarının bir günlük de olsa vatani görevlerini yerine getirecek olmalarından dolayı mutluluk yaşadıklarını, gururlu olduklarını belirtti.


Engelli gençler, Piyade Tugayı’na askerlik yapmak üzere yola çıktı.




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