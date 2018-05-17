Bir yönetici, 47 dava, 50 soruşturma

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde iki bloklu 15 kat malikinin yaşadığı bir sitede mevcut yönetiminin istifa etmesinin ardından, kat maliklerinin desteğiyle evli ve 2 çocuk babası emekli elektrik teknisyeni Fehmi Karaçam yönetici seçildi. İddiaya göre Karaçam’ın yöneticiliğine karşı bazı kat malikleri illegal bir yönetim kurdu ve Karaçam’ın yaptığı hizmetler ve panolara astığı uyarıcı yazılarda kendilerine hakaret edildiğini ileri sürerek şikayette bulundu. Bu ve benzeri birçok konuda şikayetler artınca Karaçam hakkında 3 yılda 27 hukuk davası, 20 ceza davası ve 50 tane savcılık soruşturması açıldı. Site işlerine cebinden 70 bin TL harcayıp, açılan davalarda 100 bin TL tazminata mahkum edilen Karaçam, siteyi yönetemez hale gelince kayyum atanması için de dava açtı. Odası mahkeme dosyalarıyla dolan Karaçam, site hakkındaki tüm davaların birleştirilerek yargılama yapılmasını, suçluysa ceza verilmesini, mağdursa da bunun giderilmesini talep etti.

Emekli elektrik teknisyeni Fehmi Karaçam, 28 yıldır Antalya’da yaşadığını belirterek, aldığı evini özel nedenlerden dolayı oğluna bedelsiz emanet devrettiğini söyledi.

İki çocuğu olduğunu ve oğluna güven usulüyle lüks dairesini devrettiğini dile getiren Karaçam, "10 yıl önce oğlumu evlendirmek için yurt dışından geldim. Ben de babalık görevimi yaparak oğlumu bu yaşadığım daireye yerleştirdim. Evlat diye bağrımıza bastığımız hanımefendi oğlumun çalışmasını istemedi, bütün iradesini yok etti. 3 yıl önce hanımefendi oğlumu da kullanarak bize ihanet etti. Ve başka bir ilçeye yerleştiler" dedi.

"Resmi olarak yöneticiyim"

3 yıl önce dairede mülkiyet programı doğduğunu aktaran Karaçam, "Oğlumun elinden daire gitmesin diye buraya tedbir kararı koydurdum. Mülkiyet programından kaynaklı hukuki süreç devam ediyor. Hanımefendi eşimi ve kızımı darp etti. Burada bir kaos oluşturdu. Komşularımız da bu aile içi durumu kullanarak mağdur etmeye başladı. Benden önceki yönetici 2015 yılında istifa etti. Kat maliklerinin kararıyla ben yönetici olarak atandım. O tarihten beri resmi yöneticiyim" diye konuştu.

"Sitede yaptığım işler şikayet edildi"

İki bloklu sitede 15 dairenin olduğunu kaydeden Karaçam, "2016 Ocak ayından itibaren bazı komşularım olayları kişiselleştirip beni sürekli karakola şikayet ettiler. Kat maliklerinin kararıyla site yararına yaptığım tüm işler yargıya intikal etti. Haksız yargılamalara mağdur kaldım. Hukuk ve yargı eliyle mağdur edildim. Şuanda 27 hukuk davasının tarafıyım, 20 ceza davasında taraf oldum, 50 tane savcılık soruşturmasının tarafı durumundayım. Bahçe peyzajı, güvenlik kamerası, görüntülü diafon, bahçe güvenlik çitleri gibi işlerin yapımında yıllardır kat malikleri kararı alıyor ama uygulanmıyordu. Son toplantıda karar alındı ve o kararla bu işleri yaptırdım. Bu yaptıklarımız oluşturulan illegal blok yönetimi tarafından yargıya intikal etti. Bunlardan dolayı ceza mahkemelerinde yargılandım" ifadelerine yer verdi.

"Kayyum istedi"

"Panoya astığım site yönetimi kararlarının içinden cımbızla bir kelime seçip beni şikayet ediyorlar" diyen Fehmi Karaçam, "Mala zarar verme, hakaret falan yok. Mağdur edildim, yargılandım. 2 aile bizi mağdur ediyor. Diğer maliklerde bir sorun yok. İllegal yönetimin iptaline dair mahkemeler başvurdum. 3 yıldır sonuç alamadık. Kat maliklerinin katılımıyla toplantı yapmak istedim, kimse katılmadı. Çaresiz kaldım, mağdur oldum. 3 yıldır kat malikleri aidatları ödemiyor diye hukuk mahkemesine kayyum atanması için dava açtım. 8 kişi giderleri ödedi ama o paralarla bu sitenin masraflarını ödemek mümkün değil" dedi.

"İstifa da edemiyor"

Yönetici olmasıyla birlikte başına gelmeyen kalmadığını iddia eden Fehmi Karaçam, "Haksız tazminat davalarına mahkum edildim. 56 yaşıma kadar adli hukuki hiçbir olayın tarafı olmamıştım. Ancak burada yönetici olmamla birlikte, bazı kat maliklerinin şikayetiyle 3 yıldır adliye koridorlarındayım. Zor durumdayım. Komşularım yargı ve hukuk eliyle benim yöneticiliğimi taciz ettiler. Bırakamıyorum. Şu anki gelinen sonuçta usulüne uygun kat maliklerinin toplantısıyla yöneticilikten istifa edebiliyorum. Davalar var çünkü. Bir de kayyum davası açtım. İstifa da edemiyorum. Mahkemeye veya kat maliklerine istifamı veremiyorum. Zorunlu olarak hukuki süreçleri takip ediyorum. Şahsi olarak giderleri karşılıyorum. 70 bin TL’ye yakın giderim oldum. Haksız yargılamalarda tazminata mahkum oldum 100 bin TL’ye yakın" diye konuştu.

"Suçluysam ceza versinler"

İçinde bulunduğu kaostan kurtulmak istediğinin altını çizen Karaçam, "Buraya artık devlet el atsın. 15 konutlu bir sitenin 27 adet hukuk davası akla mantığa aykırı. Odamdaki tüm dosyalar yönetime dahil. Adliye arşivi gibi oldu içinden çıkamıyorum. Her geçen gün yeni bir şikayetle mağdur ediliyorum. Yasalar dahilinde yöneticilik yaptım, aksi olan bir şey yapmadım. Yasal olarak yaptığım tüm işlemlerden yönetici olarak mağdur edildim. Pişman oldum. Çaresiz kaldım, içinden çıkamıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu sitenin tüm davaları toplansın. Taraf olduğum tüm soruşturmalar, yargılamalar, ceza mahkemesindeki dosyalar toplansın, suçluysam gereken cezayı versinler. Mağdursam da mağduriyetim giderilsin. Ardından görevimi bırakayım" dedi.