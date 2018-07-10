Bisiklet yolu Konyaaltı’dan Lara’ya uzanacak

Antalya şehir merkezinde Teomanpaşa, Milli Egemenlik, Hasan Subaşı Caddeleri, Eski Lara Yolu ve Rauf Denktaş Caddesi üzerinde birbiriyle bağlantısı olmayan toplam 13 kilometre bisiklet yolu bulunuyor. Bisiklet Yolu Projesi’yle, ulaşım ana planı doğrultusunda mevcut 13 kilometrelik bisiklet yolları birbirine bağlanacak, yeni yolların da eklenmesiyle 27.2 kilometreye ulaşacak. Antalya’da bisikleti bir ulaşım aracına dönüştürecek proje ile Antalyalılar, bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde Konyaaltı’ndan Lara’ya kesintisiz seyahat etmenin keyfini yaşayacak.

Bakanlıktan ilk onay alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’da bütünlük arz etmeyen bisiklet yollarında yeni düzenlemeye gidilerek bisiklet yollarının kesintisiz olacağı müjdesini vermişti. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu’ dikkate alınarak hazırlanan bisiklet ulaşım planı, bakanlığın onayına sunuldu ve ilk onay alındı. Şimdi ise bakanlıktan inşaata başlamak için ikinci bir onay bekleniyor.

Sağlıklı, ucuz, güvenli ulaşım

Bisiklet Yolu Projesi’yle Konyaaltı Sahili’nden, Lara Rauf Denktaş Caddesi’ne kesintisiz ulaşım sağlanacak. Kent merkezinde mevcut bisiklet yolları sürekli hale getirilerek bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması hedefleniyor.

Konyaaltı’ndan Lara’ya kesintisiz ulaşım

Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise şöyle:

“Liman Kavşağı’ndan başlayarak Konyaaltı Sahili-Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı-Konyaaltı-Caddesi-Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi-Rauf Dentaş Caddesi.”